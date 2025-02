Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Hamilton in vetta con la Ferrari, prove aerodinamiche per McLaren e Mercedes

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.14 In pista adesso anche la Haas di Bearman oltre alladi.9.12 Nel precedente passaggio dalla pit-lane,ha richiesto una modifica dell’incidenza dell’ala anteriore prima di rilanciarsi per un altro giro veloce.9.10 Prova di partenza in uscita dalla pit-lane per, che deve prendere confidenza con la nuova macchina anche sotto questo punto di vista (dopo un decennio con la power-unit).9.08rientra ai box dopo il terzo run della sessione. Sin qui il sette volte iridato ha completato 17 giri, mentre i più attivi sono stati Doohan con 24 e Tsunoda con 23 giri.9.05 CLASSIFICA AGGIORNATA: 1Lewis1:32.62142Alexander AlbonWilliams+0.24163Fernando AlonsoAston Martin+0.