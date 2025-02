Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Hamilton cresce l’intesa con la Ferrari, McLaren e Mercedes si concentrano sul passo gara

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.36 1:33.503 per Antonelli con la, che sta provando forse una simulazione. Difficile capirlo, anche perchè non conosciamo i carichi di benzina.10.34 1:33.694 per Kimi Antonelli che sta portando avanti un programma particolare con la.10.32 Bene Albon con la Williams che, dopo aver filmato il miglior tempo, sta facendo vedere un buonsull’1:34 alto.10.30 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:1Alexander AlbonWilliams1:31.573102Liam LawsonRed Bull Racing+0.00173Lewis+0.26194Jack DoohanAlpine+0.26895Fernando AlonsoAston Martin+0.30146Yuki TsunodaRacing Bulls+0.588107Nico HulkenbergKick Sauber+0.59688Andrea Kimi Antonelli+0.