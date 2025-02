Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: bandiera rossa, sulla pista cala il buio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12che è probabilmente un, ma in questo momento è saltata la luce lungo tutto il circuito.15.09 Leclerc che ha fatto segnare buoni riferimenti attorno all’1:33, trovando una certa costanza e salendo solo una volta a 1:34.4.15.06!15.03 Verstappen ha espresso il disappunto per qualche problema allo sterzo: ‘Manca rotazione nel lento‘.15.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-11Charles LeclercFerrari1:30.87872George RussellMercedes+0.20433Lando NorrisMcLaren+0.37344Pierre GaslyAlpine+0.47575Andrea Kimi AntonelliMercedes+0.550136Max VerstappenRed Bull Racing+0.56657Liam LawsonRed Bull Racing+0.682118Alexander AlbonWilliams+0.695149Yuki TsunodaRacing Bulls+0.