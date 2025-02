Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Antonelli strabilia, é in testa! Mattinata proficua per Hamilton. Si riparte alle 13.00

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.01 1:37.432 percon la Rossa, in una sessione in cui il britannico ha cercato di trovare il feeling con la Ferrari in chiave long run.12.00 BANDIERA A SCACCHI!!!11.58 1:37.211 per la Rossa di, non riuscendo a replicare un tempo da 1:36.11.57 1:36.997 per la Ferrari di, che abbatte il muro dell’1:37.11.56ancora in evidenza in 1:34.546 con la Mercedes, su un passo costante sull’1:34.11.55 1:37.285 perche prova a stabilizzarsi su questo passo con la Ferrari.11.53 1:37.325 perche sale con i crono con la Ferrari, mentrecontinua a girare in 1:34.282.11.51 1:36.671 per Lewis che riprende esattamente come aveva fatto negli ultimi due run.invece gira in 1:34.439.11.48torna in pista, vedremo come chiuderà la sessione la Rossa.