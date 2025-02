Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Haase/Jebens, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: azzurri in campo tra poco

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-O’CONNELL (4° MATCH DALLE 11.00)13:45 Procede spedito il programma del3 di. Adesso inBopanna/Dodig-Cash/Glasspool sul 2-6, 3-2. poi!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel quarto di finale di doppio maschile tra Simonee Andrea(NED)/(GER). Ci si gioca l’accesso in semifinale del ricco ATP 500 di.Di fronte alla coppia n.2 della race di doppio maschile ci sono l’olandese, ex ottimo giocatore di singolare e uno specialista: più volte impegnati con compagni diversi hanno sconfitto all’esordio la coppia formata dai fratelli Stefanos Tsitsipas e Petros Tsitsipas. Il piemontese e l’emiliano sono invece venuti a capo di Rublev/Khachanov solo per 16-14 nel super tie break annullando una palla match e chiudendo alla nona.