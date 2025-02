Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Haase/Jebens 4-6, 6-3, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: gli azzurri forzano il match tie-break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-O’CONNELL (4°DALLE 11.00)1-1 Prima vincente di!0-1 Prima die comoda volèe di4-6, 6-3! Con il 5° ace di coppia gliil super tie-!40-0 Comodo appoggio di: Meno uno!!30-0 Molto bene, altra prima vincente!15-0 Gran prima al corpo ad aprire il game!!3-5 Ci siamo,alla battuta per andare altie-!40-0 Meno uno.30-0 Poco male, c’è ildi margine.15-0 Prima vincente.5-2 Confermano il!!40-0 Ace (4°)!!!30-0 Comoda chiusura di Wave!15-0 Non risponde di rovescio sulla seconda!4-2 MIRACOLOOOOO dicon il lob spalle alla rete sulla riga! BREEEEEAAAAAAAKKKKKK!30-40 ADDOSSSOOOOOOOlo smash in salto a!!! Grandissimo punto diche hanno tenuto lo scambio per 8 colpi prima dell’intervento del piemontese in elevazione!30-30 In rete stavolta la parata di!!!30-15 Non ci credo, riga con la volèe parata.