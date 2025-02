Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Haase/Jebens 4-6, 6-3, (9-9), ATP Dubai 2025 in DIRETTA: in corso il match tie-break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-O’CONNELL (4°DALLE 11.00)10-11 Non ci credo, ha servito la seconda sulla riga. Un gioco da ragazzi poi chiudere per.Seconda!!10-10 Prima vincente, che tanto era mancata prima.10-9 INTERVENTO DI!!!point, incredibile, eravamo 3-8!!9-9 SERVIZIO VINCENTE!!!9-8 Clamoroso dritto in cross dicon urlo prepotente. Si salva da campione l’olandese.point, ma serviamo noi.8-8 LA RISPOSTA D’INCONTRO DI ROVESCIO DIci regala l’errore di volo!!!!7-8 AAAACCCCEEEEE (6°) Facciamo il nostro, adesso!6-8 Chiude al volo!! Altro servizio per noi!5-8 SUPER risposta die drittone dei suoi! Un solo mini-da recuperare!!4-8 Arriva un piccolo regalo da!3-8 Clamorosa risposta didi rovescio e altro mini-: finita.