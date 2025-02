Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Haase/Jebens 4-6, 6-3, (10-12), ATP Dubai 2025 in DIRETTA: gli azzurri rimontano da 3-8 ma non basta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-O’CONNELL (4° MATCH DALLE 11.00)Si chiude qui lae il torneo di, che ritroveremo a Indian Wells pronti ad attaccare il vertice della race. Un saluto sportivo!15:42 Un break nel primo set da 40-0 sul servizio diha fatto la differenza, poi nel secondo un break altresì in favore degliha forzato il super tie-break. Quest’ultimo ha visto glirimontare da 3-8, salvare due match point e poi cedere per 10-12.15:41 Peccato, era un’occasione per provare a riprendere al vertice della race Heliovaara/Patten, ma ritroveremo glipronti a competere a Indian Wells, doveproverà a difendere il 2° turno del 2024 in singolare dalle qualificazioni.15:404-6, 6-3, (10-12)! NOO! Con un rarissimo errore con lo smash sopra la testa del piemontese finisce qui la rimonta degli