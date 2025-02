Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Haase/Jebens 4-6, 2-1, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: azzurri avanti ‘on serve’ nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-O’CONNELL (4° MATCH DALLE 11.00)2-1 Tengono la battuta a zero gli italiani!40-0 Ace (3°)!30-0 Grande lob di!!!15-0 Prima slice dia segno.1-1 Tiene il servizio l’ex top 30 olandese.40-15 Incredibile spallata di dritto di.40-0 Bene con il passante di dritto.30-0 Para a retee costringe all’errorecon il dritto.15-0 Prima vincente, l’ennesima.1-0 A quindici!40-15 Lungo il lob di rovescio dell’olandese.30-15 Volèe bassa in rete di.30-0 Prima di, comodo intervento del bolognese.15-0 In rete la risposta di rovescio di6-4! A zero tiene la battuta il tedesco e consegna alla coppia olandese-germanico il primo parziale.