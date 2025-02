Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Haase/Jebens 3-2, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: avanti gli azzurri nel 1° set senza break!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-O’CONNELL (4° MATCH DALLE 11.00)4-3 Molto bene gliin battuta!40-15 Ace (2°)!!30-15 Bel punto dei rivali, che picchiano sua rete e passano al centro.30-0 Gran prima, comodo appoggio di!15-0 Non risponde sulla seconda di rovescio.3-3 Si tira fuori dal pericolo con la battuta.40-30 Attenzione, comodo errore di volo di.40-15 Risposta vincente di. La prima!40-0 Prima vincente.30-0 Servizio, schiaffo e parata di volo del tedesco. Bravo.15-0 Prima vincente di.3-2 Di nuovo a zero! Terza volta di fila.40-0 Troppo corto il lob di, facile preda di Wave.30-0 Prima al corpo e appoggio del compagno di volo!15-0 Servizio vincente al corpo, si riparte il giro in battuta.