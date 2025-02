Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Haase/Jebens 1-0, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: iniziato il quarto di finale di doppio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-O’CONNELL (4° MATCH DALLE 11.00)1-0 A quindici!40-15 Primo intervento del match di!30-15 Grande risposta didi rovescio.30-0 Prima vincente alla T!15-0 Seconda solida al corpo dell’azzurro e punto diretto!Simoneal servizio14:18 Ricordiamo che c’è in campo Luca Nardi opposto a Bergs.14.10 Quarta semidell’anno allo ATP per gli azzurri in palio oggi, dopo il match point cencellato all’esordio contro Rublev/Khachanov.14:05 Azzurri in campo a breve!13:45 Procede spedito il programma del campo 3 di. Adesso in campo Bopanna/Dodig-Cash/Glasspool sul 2-6, 3-2. poi!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldidimaschile tra Simonee Andrea(NED)/(GER).