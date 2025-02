Oasport.it - LIVE Berrettini-O’Connell, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: caccia ai quarti contro l’australiano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’ATP 500 ditra MatteoChristopher. Secondo confronto diretto tra i due con il romano che nella passata stagione si impose con un doppio tiebreak vincente sul cemento di Shanghai. Il vincente dell’introverà aidi finale uno tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il russo Karen Khachanov., ventottenne di Roma, si presenta a questo appuntamento dopo aver finalmente battuto per la prima volta in carriera Novak Djokovic in quel di Doha, torneo nel quale si è poi fermato aidi finale. Parso in ottima condizione il numero 3 azzurro vuole cementare la ritrovata top 30 del ranking internazionale, ed all’esordio ha superato il veterano transalpino Gael Monfils.