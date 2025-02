Oasport.it - LIVE Berrettini-O’Connell 7-6, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: l’azzurro domina il tiebreak

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASECONDO SET7-6 (2) PRIMO SET! Decolla il rovescio in uscita dal servizio di. Termina qui il primo parziale.6-2 SET POINT! Altro scambio interminabile in cui Matteo riesce a spostarsi sul dritto e far partire una fucilata lungolinea.5-2. Scambio prolungato chiuso dall’errore con il rovescio dell’australiano.4-2. Servizio, dritto e smash. Alè Matteo!3-2. Prima vincente del tennista di Sydney.3-1. Ottimo passante di rovescio in allungo delche rende complicata la volèe all’avversario.2-1. Servizio e dritto inside out a segno per il romano.1-1 Matteo risponde con una perfetta serie di dritti culminata con l’inside in vincente.1-0. Gran punto dell’oceanico, che spinge con il dritto e chiude cono uno smash acrobatico.