Oasport.it - LIVE Berrettini-O’Connell 2-3, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: l’australiano cancella tre palle break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Game. Prima vincente dell’azzurro.40-15 Scappa via il dritto difensivo dell’oceanico.30-15 In corridoio la risposta con il rovescio in back del tennista di Sydney.15-15 Risposta aggressiva con il dritto da parte del.15-0 Servizio e palla corta vincente del romano.3-2 Game. Gran dritto incrociato dell’oceanico.40-30 Sul nastro il rovescio dell’azzurro.30-30 Si spegne in rete la risposta di rovescio di Matteo.15-30 Altro errore gratuito di.15-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio del tennista di Sydney.15-0 Rovescio lungolinea vincente del.2-2 Game. Con un’altra gran prima l’italiano tiene agevolmente la battuta.40-0 ACE numero 5 dell’azzurro.30-0 Prima esterna vincente di Matteo.