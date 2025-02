Oasport.it - LIVE Arnaldi-Zverev 7-6, 3-6, ATP Acapulco 2025 in DIRETTA: il tedesco forza il 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-6(2), 3-6! Non risponde di rovescio cercando di essere aggressivo sulla seconda l’azzurro. Siamo al set decisivo dopo 120? di gioco.A-40 Sbaglia peròuna difesa di dritto non impossibile.40-40 Clamorosa chiusura mancata daldopo la prima.40-30 Cede con il rovescio alla finedopo un lungo scambio. Set point.30-30 Servizio dritto e formalità.15-30 Sbaglia un comodo dritto dopo la prima.15-15 Servizio al corpo e comodo rovescio.0-15 Cede per primo di rovescio il!3-5 A trenta l’azzurro.40-30 Prima incente.30-30 Sbaglia dopo il servizio l’azzurro.30-15 Servizio e dritto!15-15 Errore di rovescio di.2-5 Prosegue la sua strada verso il 3° set.40-30 Errore di dritto.40-15 Rovescio lungoriga a segno dopo il servizio.