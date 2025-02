Oasport.it - LIVE Arnaldi-Zverev 7-6, 3-6, 4-6, ATP Acapulco 2025 in DIRETTA: l’azzurro si arrende dopo quasi 3 ore

Si chiude qui ladell'esordio di Alexander, che viene fuori da una battaglia contro un ottimo Matteo. Un saluto sportivo!06:14tre ore di match alla pari del ligure contro il n.2 del mondo, seppur in versione limitata negli ultimi tempi, ma che oggi ha saputo alzare notevolmente illlo. Ad esempio, non ha mai perso la battuta. Stessi numeri con la prima (78%) per entrambi mentre con la seconda addirittura meglio il ligure (61% a 60%).06:13può rimpiangere ben poco, se non le due chance di break nel 3° set che però praticamente non ha giocato.06:12b.6-7(2), 6-3, 6-4! Ha anche qualcosa da ridire all'arbitro il tedesco, vedere il secondo gioco dell'incontro per risalire al battibecco che avevano avuto i due.