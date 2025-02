Oasport.it - LIVE Arnaldi-Zverev 7-6, 3-6, 3-4, ATP Acapulco 2025 in DIRETTA: il tedesco ha cancellato un paio di chance

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-5 A quindici ilsi porta a meno uno.40-15 Servizio e dritto all’incrocio.30-15 Stavolta la risposta di rovescio diè sulla riga.30-0 Largo di pochissimo il dritto definitivo dal centro.15-0 Era stata favolosa la risposta di, lo scambio è partito e l’azzurro ha messo largo di poco un rovescio in palleggio.3-4 Resta aggrappato al match il ligure!40-0 Ace (6°).30-0 Prima vincente15-0 Si incartasulla finta di palla corta e finisce nella terra di nessuno.2-4 Servizio, attacco di rovescio e volèe risolutiva. Ne esce.A-40 Stecca il dritto difensivo il ligure.40-40 Fa subito seguito però la prima alla “T”.40-A ECCOLO! IL PRIMO DOPPIO FALLO DI!40-40 Grande risposta di dritto a tutto braccio sulla seconda: massimo sforzo adesso di!A-40 Cosa ha presomasi supera e con palla bassa riesce a passare con il dritto in lungoriga.