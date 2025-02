Oasport.it - LIVE Arnaldi-Zverev 7-6, 3-6, 2-3, ATP Acapulco 2025 in DIRETTA: c’è un break per il tedesco nel 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Servizio dritto e smash.15-15 La risposta vincente di rovescio di!!!15-0 Ace (6°).2-3 Non risponde sulla seconda di rovescio. Prova a caricarsi!40-15 Ace (5°)!!30-15 Servizio slice a segno!15-15 Sul nastro il rovescio dopo il servizio di. Adesso è calato l’azzurro.15-0 Prima vincente del ligure.1-3 A quindici il n.2 della classifica mondiale.40-15 Prima vincente.30-15 Continua a sbagliare comode chiusure, quella più importante però l’ha messa out l’azzurro purtroppo.30-0 Servizio in kick e dritto di là.15-0 Servizio vincente di.1-2 Nooo! Comoda chiusura messa larga dopo la prima di servizio che aveva dato 3/4 di punto. Peccato.40-A Eh si, altro grandissimo passante di rovescio di