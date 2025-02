Oasport.it - LIVE Arnaldi-Zverev 7-6, 3-6, 1-0, ATP Acapulco 2025 in DIRETTA: il tedesco forza il 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 C’è stavolta l’errore con il dritto dopo la prima del ligure.30-0 Servizio vincente!15-0 Servizio dritto e chiusura al volo!1-1 Ace (5°).40-15 Stavolta la palla corta supera la rete ma è facile preda del dritto di.30-15 Servizio vincente subito in soccorso.15-15 Raro errore con lo smash di.15-0 Ed eccolo! Dopo 125? di partita, il primo errore con la palla corta del match per. Dopo due accelerazioni prepotenti di rovescio ci stava, si è fermata in rete.1-0 Parte molto benenel set decisivo!40-0 Prima vincente al corpo!30-0 Servizio vincente!15-0 Inizia non rispondendo di rovescio ad una seconda7-6(2), 3-6! Non risponde di rovescio cercando di essere aggressivo sulla seconda l’azzurro.