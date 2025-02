Oasport.it - LIVE Arnaldi-Zverev 7-6, 1-2, ATP Acapulco 2025 in DIRETTA: serve prima lui nel 2° set

1-2 Avanti lui nel 2° set senza break.40-15vincente.30-15 Un millimetro di riga preso dal dritto di.15-15vincente.0-15 Dritto affossato a rete!1-1 DI nuovo passante solido di, di nuovo volèe di rovescio nel sacco del tedesco!40-15 La fastavolta la palla corta.40-0 Ennesima smorzata vincente di!!30-0 Strano errore con il passante di rovescio del tedesco.15-0 Esce per fortuna il passante di dritto in corsa di.0-1 A zero: adessolui per primo.40-0 Servizio rovescio e smash.30-0 Servizio vincente.15-0 Servizio e dritto7-6(2)!! Con un ace sulla riga centrale il ligure chiude un primo set di altissimollo, durato 70? e fatto suo senza concedere chance di break e dominando il gioco decisivo!6-2 Lo smash a chiudere la schermaglia a rete!5-2 PASSANTE solido nei piedi, dopo averlo chiamato a rete! Se lo riprende il mini-break l'azzurro!4-2vincente