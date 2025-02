Oasport.it - LIVE Arnaldi-Zverev 6-6, ATP Acapulco 2025 in DIRETTA: è tie-break nel 1° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-6 TIE-! Un’ora di gioco, meno 10? di scenatainiziali.40-0 Servizio vincente.30-0 Servizio e attacco di rovescio.15-0 Dritto vincente lungoriga all’incrocio del tedesco.6-5 Resta avanti l’azzurro anche in questo ultimo cambio campo ‘lungo’ del primo set. Davvero una bella ora di gioco per lui!40-15 Addomestica molto bene la stop volley di rovescio!30-15 Mette nel sacco la volèe di rovescio il tedesco.15-15 Servizio vincente!0-15 Errore grave stavolta del ligure, con il comodo dritto.5-5 Ace sporco. In un lampo, dal set point siamo cinque giochi pari.A-40 Prima vincente.40-40 Prima vincente.30-40 Risposta sulla riga di rovescio! SET POINT!30-30 Dopo un’ottima risposta l’azzurro spiazza il tedesco con il dritto dal centro!30-15 Lungo il dritto di