Oasport.it - LIVE Arnaldi-Zverev 4-3, ATP Acapulco 2025 in DIRETTA: serve prima l’azzurro nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 A zero anche!40-0 ACE (2°)!30-0 Caricone del ligure sul rovescio del tedesco, che sbaglia una soluzione lungoriga che ha nelle corde.15-0 Servizio e dritto!3-3 A zero il tedesco.40-0 Largo il rovescio di.30-0 Ace (2°).15-0 Rovescio lungoriga risolutivo dopo il servizio.3-2 In rete il chop difensivo di.40-30 Gran palla corta e ottimo lob di rovescio!30-30 Larga però la conclusione di rovescio del ligure dopo la.30-15 Gravissimo errore di dritto in comando del tedesco.15-15 Il nastro porta via il rovescio di.0-15 Rovescio in mezzo molto profondo del tedesco a segno.2-2 Disegna il campo ma sbaglia con il rovescio di centimetri.40-15 Palla corta lunga e leggibile del ligure. Chiude, di dritto addirittura,