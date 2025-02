L’ITS tecnico superiore 4 0 per la gestione dell’energia e fonti rinnovabili a Carpi la Dirigente De Vitis | Scuola di alto profilo ecco da dove nasce la necessità INTERVISTA

Leggi su Orizzontescuola.it

“Il 4+2 due non è unacon qualcosa di meno ma deve essere unadi”. Così Silvia Descolastica dell’Istituto professionale Vallauri di, in provincia di Modena, commenta con noi in questala recente decisione del suo istituto di aderire alla riforma dell’istruzioneprofessionale. Sia il Collegio docenti (non senza qualche voto contrario), sia il Consiglio d’Istituto dellaemiliana hanno approvato l’idea di creare un nuovo percorso di filiera tecnologico-professionale che convivrà con i percorsi tradizionali e che porterà gli alunni che sceglieranno questo indirizzo, dopo i 4 anni di lezioni, al diploma di maturità, come gli altri che frequentano i cinque anni, conseguito il quale potranno iscriversi senza test d’ingresso a un Its Academy oppure all’università oppure fermarsi e andare a lavorare.