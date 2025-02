Lite fra migranti a Vicofaro | 31enne in ospedale per una coltellata alla gola

Leggi su Corrieretoscano.it

PISTOIA – Colpito con unae portato d’urgenza inal San Jacopo di Pistoia. L’aggredito nella violenzaè undi origine gambiana e ospite del centro di accoglienzadia Pistoia, gestito da don Massimo Biancalani nei locali della parrocchia di Santa Maria Maggiore. L’aggressore sarebbe un nigeriano della stessa comunitàIlsarebbe fuori pericolo, nonostante la profonda ferita al collo.Secondo quanto affermato dallo stesso don Biancalani lasarebbe avvenuta nella zona della dispensa intorno alle 22 del 25 febbraio “per futili motivi“. I due protagonisti dellasarebbero gli stessi che la scorsa settimana erano stati denunciati per rissa. Per uno di loro, l’aggressore dell’ultimo episodio, non era stato convalidato il fermo ed era tornat al centro di accoglienza.