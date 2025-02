Tvzap.it - “L’Isola dei famosi”, chi sarebbe la prossima conduttrice e il nome a sorpresa fra i naufraghi: cosa sappiamo

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Sta per arrivare “dei” 2025, reality show in onda in prima serata su Canale 5. Nelle ultime ore sono circolate le prime notizie sulladel programma, ma anche sui primi nomi dei concorrenti. (Continua.)Leggi anche: “dei”, curiosità: quanti kg hanno perso i?Leggi anche: “dei”, eliminazione a: chi ha abbandonato il reality showCos’è “dei”“dei” è un programma televisivo di genere reality show ed è la versione italiana del format statunitense “Celebrity Survivor”, che a sua volta deriva dalla serie televisiva svedese del 1997 “Expedition Robinson”. Il reality show è andato in onda su Rai 2 dal 19 settembre 2003 al 5 aprile 2012 e su Canale 5 dal 2 febbraio 2015 ad oggi.