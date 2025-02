Europa.today.it - L'ipotesi dei soldati italiani in Ucraina, Salvini non ci sta: "Parlarne ora non ha senso"

Leggi su Europa.today.it

L'di una forza di pace internazionale in, da schierare in caso di raggiungimento di un accordo che porti alla fine del conflitto, sembra sempre più concreta. Il presidente francese Emmanuel Macron è stato tra i primi a ipotizzare la cosa e ha ricevuto anche il via libera dal.