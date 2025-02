Ilnapolista.it - L’Inter in emergenza esterni: non avrà panchinari di ruolo contro il Napoli (Sportmediaset)

ha giocato ieri in Coppa Italia con nove titolari in panchina per preservarli dal matchildi sabato 1 marzo. Se gli azzurri non potranno optare per Neres e Anguissa infortunati, anche la squadra di Simone Inzaghi è in una sorta di, soprattutto per quanto riguarda gli.L’del: nondiilscrive:A parte Sommer, l’allenatore nerazzurro manderà in campoilquella che, nonostante una rosa di altissimo livello, è la formazione tipo. Quindi Martinez in porta, Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco a centrocampo e la coppia Lautaro-Thuram in avanti. I problemi ci sarebbero in caso di necessità di ricorrere ad alternative ai titolari sulle fasce.