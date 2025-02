Inter-news.it - L’Inter degli insaziabili in semifinale di Coppa Italia con 3 mosse – CdS

Dalingiocabili, copyright Henrikh Mkhitaryan, al, come titola stamani il Corriere dello Sport. Nerazzurri indidopo aver battuto la Lazio 2-0. E Simone Inzaghi si prende tre meriti.SUCCESSO –, è questo probabilmente l’aggettivo che calza di più quando si parla di Inter. Sì, perché, la squadra di Simone Inzaghi, grazie alla vittoria di ieri sera a San Siro contro la Lazio, diventa l’unica squadrana ancora in corsa per tutte le competizioni (Serie A, Champions League e appunto). I nerazzurri hanno vinto contro la squadra di Marco Baroni con un gol per tempo. Al 39? la prodezza balistica di Marko Arnautovic (vedi gol e highlights) e nella seconda parte della ripresa il calcio di rigore di Hakan Calhanoglu.