Agi.it - L'Inter batte la Lazio e si regala il derby in semifinale di Coppa Italia

AGI - L'lae vola indi, dove ad attenderla ci sarà l'attesissimocontro il Milan. Sono Arnautovic a Calhanoglu a decidere la partita contro i biancocelesti, vinta per 2-0. Inzaghi opta per un turnover ampio in vista del match scudetto di sabato contro il Napoli: riposo per Bastoni, con Bisseck titolare, mentre i tre di centrocampo sono Frattesi, Asllani e Zielinski, con Darmian (costretto a uscire per infortunio al 24' e a lasciare il posto a Dumfries) e Dimarco sulle fasce; in attacco ecco Taremi e Arnautovic. Baroni, invece, ripropone Mandas in porta, mentre Gigot fa rifiatare Gila. Isaksen-Dia-Zaccagni la linea di trequartisti dietro a Tchaouna. Dopo un avvio senza particolari spunti, il primo squillo e' dellacon un tiro di Dia murato da Bisseck.