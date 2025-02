L’Inter B prende forma | chi l’allenerà budget giocatori

Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter B. Beppe Marotta, presidente del, ha confermato il progetto della squadra Under 23, che dovrebbere il via nella stagione 2025-26, se tutti i dettagli andranno a posto.avvierà a breve l’iter per l’iscrizione alla Serie C, con la squadra che giocherà a Monza grazie a un accordo con Adriano Galliani, mentre gli allenamenti si svolgeranno a Interello, che verrà migliorato con nuove infrastrutture.Per la panchina si fanno i nomi di Paolo Zanchetta, attuale tecnico dell’Under 20, e Stefano Vecchi, con un passato nel settore giovanile nerazzurro e una breve esperienza in prima squadra. Intanto, per la Primavera potrebbe spuntare Samir Handanovic.Inter B: spazio ai Primavera e qualche elemento di esperienzaSul fronte economico, ilè in fase di definizione. Il Milan, ad esempio, ha investito circa 12 milioni nella sua Under 23, mentredovrà sostenere costi certi, come la quota di iscrizione (840mila euro, variabile in base al numero di squadre B partecipanti) e le spese legate allo stadio.