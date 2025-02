Agi.it - L'intelligenza artificiale che gioca (e vince) ai Pokemon su Twitch

AGI - L'ultimo modello disviluppato da Anthropic, Claude 3.7 sonnet, stando live sua 'Rosso' ottenendo ottimi risultati e conquistandosi l'ammirazione di curiosi e fan. L'esperimento, chiamato "Claude Plays", è stato lanciato con un lungo thread su Twitter. L'azienda ha raccontato come dopo oltre 24 ore di gioco siano già ottimi i risultati ottenuti, soprattutto rispetto al precedente modello, Claude 3.5, che aveva riscontrato invece molti limiti nell'approcciarsi a questa sfida e faticava anche solo a muoversi all'interno dell'universo. Lo schermo che trasmette in diretta, e che racconta come siano diverse migliaia le persone che seguono il test, è diviso in due parti: la parte sinistra mostra il ragionamento e il pensiero dell'AI durante l'esperienza di gioco mentre la parte destra invece è dedicata al gameplay in tempo reale.