Vanityfair.it - L'integral coach Simone Rosati e l'importanza di rallentare nel lavoro e nella vita: «Più siamo impegnati, più dobbiamo fare spazio per noi stessi. Il senso di colpa ci può salvare»

Leggi su Vanityfair.it

In una società che gira sempre più vorticosamente fermarsi per ritrovare ilsembra l’unica via percorribile. L'esperto ci spiega come e perchérende più produttivi (e sereni)