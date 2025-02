Dayitalianews.com - L’incredibile storia di Rania Zeriri: da popstar di successo a senzatetto ad Avellino

Sta facendo il giro del web ladiolandese che da vera celebrità è diventata una clochard che si aggira tra le strade di.La vicenda diLa ragazza 39enne è stata avvistata tra le strade di, ma inizialmente ha rifiutato l’aiuto dei servizi sociali del comune campano, come riferito dalla sindaca Laura Nargi. Adesso però ha accettato l’aiuto dei servizi sociali del Comune di Mercogliano, la cuiè stata raccontata dal sindaco Vittorio D’Alessio sui social.Il primo cittadino di Mercogliano ha scritto di essere in contatto con l’ambasciata olandese, alla quale ha spiegato la situazione di, e che del caso se ne sta occupando la psicologa Michela Bortugna che sta provando ad instaurare un dialogo con la donna. Nel frattempodovrebbe essere ospitata in una struttura del territorio, dove poter recuperare da un punto di vista fisico e psicologico, avere un pasto caldo e curare la sua igiene personale.