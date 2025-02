Dayitalianews.com - L’incredibile bug di Apple: dici “razzista” e l’iPhone scrive “Trump”

Leggi su Dayitalianews.com

Sta facendo molto scalpore il video realizzato con l’Intelligenza Artificiale del cosiddetto “Gaza”, dove la Striscia di Gaza, che attualmente è un luogo di morte e distruzione, si trasforma in una località balneare da sogno tra odalische barbute e spiagge incantevoli.Adessoè nuovamente al centro di una nuova polemica, che lo vede coinvolto però indirettamente. Come confermato anche da, c’è un incredibile bug legato alla dettatura su altri dispositivi. In pratica quando viene pronunciata la parola “” per un istante appare la scritta “”.Il bug delMolti utenti hanno notato questo stranissimo bug, documentato da diversi video in cui si verifica l’anomalia. Naturalmente la curiosa vicenda ha suscitato la rabbia di molti sostenitori del tycoon.