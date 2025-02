Ilnapolista.it - L’incredibile battaglia della Formula 1 alle parolacce: ora si rischiano anche punti di penalizzazione (New York Times)

La1 ha un problema con le. Che si è ormai trasformato in una vera e propria “saga”, come la definisce il New. Ed è una cosa molto curiosa, al limite del ridicolo. A gennaio, la Fia ha introdotto nuove regole che prevedono multe, penalità die sospensioni delle gare per “cattiva condotta”, in particolare con il “linguaggio scurrile”. Un vecchio padre di famiglia il presidente Ben Sulayem disse “non siamo mica rapper”. E’ una storia che va avanti da settembre dello scorso anno. I piloti ovviamente non ci stanno. Max Verstappen fu punito con lavori socialmente utili per detto una parolaccia durante una conferenza stampa.Il Codice Sportivo Internazionale, ovvero il regolamentoFIA che disciplina le competizioni motoristiche internazionali a quattro ruote, è stato aggiornato all’inizio di quest’anno per riflettere le modifichelinee guida sulla cattiva condotta , che includono, tra le altre, le, scrive il Nyt.