Linkiesta.it - L’incerto futuro delle concessioni balneari dopo la sentenza del Tar ligure

Leggi su Linkiesta.it

Il Tar della Liguria ha respinto il ricorso di tre imprenditori contro la delibera del Comune di Zoagli (Genova) che considerava scadute ledemanialispiagge al 31 dicembre 2023 e avviava di conseguenza le procedure per le gare. I ricorrenti chiedevano la sospensione dell’atto del Comune facendo leva sulla prorogaal 2027 contenuta nel decreto salva-infrazioni che il Governo Meloni ha approvato a novembre. Proroga ritenuta illegittima dal tribunale. Quindi ci risiamo: anche quest’anno stesse spiagge, stesso caos.In particolare, la pronuncia del Tar afferma che «sulla base del quadro regolatorio attualmente vigente (.) ledemaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di plurime proroghe ex lege, hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi della direttiva Bolkestein».