Quotidiano.net - ‘L'ignoto’ su Raidue: Simona Ventura rinuncia alla conduzione

Leggi su Quotidiano.net

Sembrava finalmente tutto pronto per il ritorno in prima serata dima,fine, i fan della conduttrice di Chivasso dovranno avere ancora pazienza. Attualmente al timone del programma “Citofonare Rai 2” accantocollega e amica Paola Perego, è stata la stessaa scegliere di fare un passo indietro rispetto al progetto in essere per il suo atteso comeback.dice no a “L’ignoto” Appare come un gioco di parole ma in questo titolo si racchiude la verità.doveva tornare nell’autunno 2025, in prima serata su Rai 2, con un nuovo adventure game, “L’ignoto”. I casting erano stati aperti da Banijay che cercava sconosciuti pronti ad affrontare un viaggio avventuroso nel nostro Paese. “Pensi di avere la tua vita in mano?” Sei in grado di compiere ogni scelta che il destino ti mette davanti? Hai voglia di affrontare un viaggio avventurososcoperta del Bel Paese? Se hai tra i 18 e i 60 anni, questo nuovo programma fa per te!“.