Licenziato dall’hotel lui torna e fa scoppiare un incendio | la vendetta del 27enne

Leggi su Open.online

Quando i carabinieri lo hanno fermato, aveva ancora i vestiti sporchi di fuliggine ildenunciato per aver dato fuoco a un albergo a Fiano Romano, alle porte di Roma. E davanti ai militari ha dovuto ammettere che ad appiccare l’era stato lui. Quella del ragazzo sarebbe stata unanei confronti dei responsabili della struttura alberghiera, che lo avevano. L’ha provocato lievi danni. Ma quella sera, in via precauzionale, tutti gli ospiti erano stati fatti evacuare.La vicenda risale alla sera del 21 febbraio scorso, quando l’era stato segnalato ai carabinieri. Sin da subito quel rogo è sembrato sospetto. Innanzitutto perché le fiamme si erano sviluppate contemporaneamente in due locali dell’hotel, per lo più depositi e molto distanti tra loro.