Unlimitednews.it - Libri, pubblicato “Il Verbo nel Palazzo” di Alongi e Pompei

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato“Ilnel”, un testo che offre meditazioni e riflessioni, brevi e puntuali, rivolte a tutti coloro i quali vivono la loro esistenza nell’impegno politico e nell’amministrazione pubblica. Nato dall’esperienza di due amministratori locali di Roma Capitale, Alessandroe Fabio, il testo si offre come strumento di supporto per tutti i cattolici che quotidianamente si dedicano al bene della comunità, rispondendo all’esigenza di riportare al centro dell’impegno civico la dimensione del servizio. Il volume si presenta come una guida pensata per orientare l’azione politica e amministrativa ai valori della giustizia, dell’umiltà e della solidarietà sociale, ispirandosi al Vangelo e all’insegnamento cristiano, mettendo sempre delle scelte la persona, specie la più vulnerabile.