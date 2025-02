Quifinanza.it - Libretto postale, quali sono le migliori offerte Supersmart del momento

Da quasi 150 anni ilè un“porto sicuro” per i cittadini. Tale prodotto, infatti, è sinonimo di sicurezza perché garantito dallo Stato, non è soggetto a fluttuazioni di mercato e non prevede alcuna spesa di apertura, gestione o chiusura. Proprio per questo risulta essere più vantaggioso rispetto ad altri strumenti di risparmio come i conti correnti che molto spessosoggetti a commissioni.Il, però, offre dei rendimenti molto bassi rispetto al passato per cui una saggia mossa potrebbe essere quella di accantonare il proprio denaro in una delledel. Ecco leledelCome detto, non conviene lasciare parcheggiati i propri soldi suldi risparmio in quanto il tasso di interesse annuo lordo è dello 0,001%.