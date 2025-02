Anteprima24.it - Libera pronta al 21 marzo: rilancia Hanon System e attacca la venuta di Tajani

Tempo di lettura: 3 minutiIl Coordinamento sannita diha condotto un’Assemblea pubblica nella Sala della parrocchia di Santa Maria degli Angeli per lanciare l’appuntamento del 21, Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.Quest’anno la manifestazione nazionale è stata indetta a si svolgerà a Trapani, ma nel Sannio non mancheranno appuntamenti per onorare la memoria dei Caduti della violenza della criminalità organizzata e favorire la riflessione, la ricerca e l’impegno sui temi della cittadinanza, dei diritti e della lotta alle mafie.In quella occasione saranno letti oltre 1000 nomi dei Caduti. Le scuole, gli allievi e le associazioni saranno pronte a commemorare le vittime della mafia e del malaffare.“La memoria non dovrà essere mai retorica.