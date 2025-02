Quotidiano.net - Libera il tuo giardino da foglie e polvere con il soffiatore a batteria, sconto del 5%

Leggi su Quotidiano.net

Per chi cerca unpotente e versatile, il Bravolu 21V è la soluzione perfetta. Dotato di due batterie da 4,0Ah, una velocità dell’aria massima di 240 km/h e sei livelli di regolazione, questo prodotto è progettato per eliminaree detriti in modo rapido ed efficace. Oggi su Amazon è in offerta a soli 123,49€, con il 5% di, un’ottima opportunità per chi desidera un prodotto pratico, potente e senza fili. Compralo subito, è inBravolu 21V: ilpotente e regolabile, ora in offerta su Amazon Il motore da 20.000 RPM garantisce una spinta potente, in grado di rimuovere rapidamentee piccoli detriti da giardini, vialetti, terrazzi e aree esterne. Grazie alla velocità dell’aria regolabile fino a 240 km/h, puoi adattare la potenza delin base alle esigenze, scegliendo tra sei livelli di intensità.