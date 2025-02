Ilfattoquotidiano.it - “Liam Payne in corpo aveva un altissimo tasso alcolemico che lo ha stordito, poi cocaina e antidepressivo”: è stata resa nota l’autopsia

È stato reso noto pubblico il risultato delsuldi, morto a 31 anni il 16 ottobre 2024 dopo essere precipitato dal balcone di un hotel a Buenos Aires.In una nuova dichiarazione rilasciata dall’ufficio del Procuratore nazionale penale e penitenziario emerge che l’ex One Directionilundi alcol tre volte oltre il limite di guida legale negli Stati Uniti al momento della sua morte, per usare un metro di paragone efficace.“ha rivelato che la morte ècausata da traumi multipli ed emorragie interne ed esterne. – si legge nella-. È stato anche stabilito che il musicistaconcentrazioni di alcol fino a 2,7 grammi per litro nel sangue al momento della morte, oltre a metaboliti della, metilecgonina, benzoilecgomina, cocaetilene e il farmaco sertralina”.