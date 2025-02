Formiche.net - Lezioni americane per l’Ue: niente chiacchiere e ghirigori. La carta Meloni

Mentre in Europa si discute, le autorità ucraine annunciano che l’accordo con gli Stati Uniti sull’estrazione congiunta delle terre rare è in dirittura d’arrivo e potrebbe essere siglato già questa settimana con un viaggio speciale del Presidente Zelensky a Washington (vi ha fatto cenno lo stesso Donald Trump poche ore fa).Ancora più esplicito sul tema è il primo ministro di Kyiv Denys Shymal (lo riferisce oggi The Guardian), che spiega il progetto concreto di un fondo d’investimento congiunto creato ad hoc, contenente anche una disposizione che prevede il sostegno americano alla sicurezza e alla pace dell’Ucraina.Insomma tutto si può criticare della nuova amministrazione a stelle e strisce, ma certo non si può sostenere che stanno con le mani in mano.Questa però è anche la più formidabile lezione che da questa parte dell’Atlantico dovrebbe essere colta con una certa prontezza (di cui sin qui non v’è traccia).