L’ex calciatore rossoblù Zorzetto dalla Lombardia tifa Civitanovese | La squadra può conquistare la salvezza

"Ancheseguo le sorti dellatutti i giorni. Laè raggiungibile, ma bisogna mettere in fila qualche vittoria". Opinione ed augurio di Tiziano(foto), che da giocatore ha indossato la magliaforse nel periodo più aureo della storia del club, cioè tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80., di ruolo centrocampista, centrò la promozione in serie C1 nella stagione 1980-81 ed anche se vive intrascorre molto tempo nella città costiera, assistendo a diverse gare interne di Visciano e soci. "Quest’anno – dice – ho visto varie partite al Polisportivo. Purtroppo si è trattato soltanto di pareggi e sconfitte, ma posso dire che, tolta la Sambenedettese, non ho mai notato squadre fuorinostra portata". Più in generale: "rispetto ai tempi in cui giocavo – aggiungedi, Como e Paganese –, il calcio è cambiato molto.