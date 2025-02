Lanotiziagiornale.it - L’Europa accelera sulla Difesa. Un summit a Londra per il riarmo

Leggi su Lanotiziagiornale.it

prova adre. Un gruppo di leader europei si recherà domenica aper incontrare la controparte britannica in vista della messa a punto di piani comuni. Lo ha annunciato il primo ministro polacco Donald Tusk dopo il bilaterale con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.“Sono convinto che l’Unione europea sarà veramente unitaquestione dell’Ucraina. E che il 6 marzo rafforzeremo l’Ucraina nella suacontro la Russia e la indeboliremo”, ha aggiunto Tusk. Che ha poi aggiunto: “Il voto alle Nazioni Unite ha dimostrato cheè praticamente, con una sola eccezione, unita, e quando si tratta di Ucraina non c’è da sorprendersi”.Il voto all’Assemblea generale dell’Onu sconfessato da quello del Consiglio di sicurezzaPeccato che poche ore dopo dal voto pro-Ucraina all’assemblea generale dell’Onu sia seguito il Consiglio di Sicurezza che ha approvato una brevissima risoluzione presentata dagli Stati Uniti che chiede la “rapida fine della guerra” senza però citare la Russia come aggressore e senza far riferimento alla sovranità e alla integrità territoriale di Kiev, come era invece stato sancito in Assemblea.