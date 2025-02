Trevisotoday.it - Lettori in Chiostro - Incontro con l'autrice Mariapia Veladiano

Leggi su Trevisotoday.it

???????? ??????? ?? ???????? ?con l'che presenterà il suo libro "Quel che ci tiene vivi":? Una storia come tante, raccontata in prima persona: un avvocato ed una psicoterapeuta, lei che crede nei miracoli, lui nel caso, per entrambi un passato.