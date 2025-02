Quotidiano.net - L’essenza di Gucci: sfilano le icone di uno stile

Leggi su Quotidiano.net

Dal “rosso Ancora“ lanciato da Sabato De Sarno al verde profondo emblema del fondatoreha aperto la Milano Fashion Week con una sfilata che si pone come “continuum“ nella storia del brand, dopo la rottura con il direttore creativo che aveva preso il posto di Alessandro Michele e in attesa della nomina di un nuovo designer. Ieri, a bordo passerella, tante voci ma nessuna risposta su chi arriverà a prendere il posto di De Sarno, il cui addio è stato comunicato appena lo scorso 6 febbraio, a meno di venti giorni dalla sfilata cui oggi hanno preso parte ospiti come Jannick Sinner, Jessica Chastain, Julia Garner, Xavier Dolan, e ad ancora meno distanza dalla presentazione dei dati finanziari, che hanno rivelato un calo di fatturato del 23% per il brand di punta del colosso francese del lusso Kering.