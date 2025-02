Sportnews.eu - L’esercizio migliore per gli addominali: i benefici del plank

Sapete qual èper sviluppare glie per rafforzare l’intero corpo? È il, scopriamo tutti i.Ilè riconosciuto da tutti gli esperti come uno degli esercizi più completi in assoluto, poiché permette di sviluppare un addome scolpito e di rafforzare l’intera muscolatura del corpo, dalla schiena ai glutei, dalle gambe alle braccia. Un allenamento regolare permette di rassodare il fisico, di tonificare i muscoli e di sfoggiared’acciaio.Esercizio diin casa (Sportnews.eu)Ilnon è un esercizio semplice, o meglio, apparentemente sembra un esercizio semplice, per via della posizione piuttosto elementare, ma in realtà, già dopo pochi secondi, comporta uno sforzo enorme e un grosso dispendio di energie. Per questo motivo è un esercizio indicato per chi vuole migliorare il proprio aspetto fisico.