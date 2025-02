Tvplay.it - L’errore di Conte e l’accusa in diretta: l’allenatore finisce al centro delle polemiche

La critica inad Antonio: è arrivata dopo la sconfitta patita contro il Como ma è riferita anche ai tre precedenti pareggi. In casa Napoli ci si lecca le ferite. La vittoria manca ormai da quattro partite, l’ultima sconfitta contro il Como è stata mal digerita da un ambiente che si aspetta una risposta sul campo. Certo, il prossimo impegno di campionato contro l’Inter sarà tutt’altro che semplice da affrontare, considerando che la squadra partenopea deve far fronte anche a diversi infortuni.indopo la sconfitta col Como (LaPresse) TvPlay.itIn primis quello di David Neres che per forza di cose ha rotto gli equilibri offensivi e tolto al Napoli un calciatore che sembrava in grado di fare la differenza sul campo. Poi, in queste ore, anche quello di Frank Zambo Anguissa, con il problema al soleo che ha colpito anche ilcampista camerunese.